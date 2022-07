PF na área: operação mira membros de facção que torturaram homem no interior do AC

A Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Acre, deflagrou a Operação Hamurabi, na manhã desta sexta-feira (15), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A investigação teve início com uma denúncia de que faccionados de uma organização criminosa teriam realizado uma sessão de tortura, contra um o acusado de realizar um furto no município.

Na operação conjunta foram cumpridos 5 mandados de busca apreensão e 4 mandados de prisão preventiva, visando à coleta de elementos que possam corroborar, ratificar ou alterar as hipóteses criminais traçadas no bojo da investigação.

Hamurabi

O nome da Operação Policial faz alusão ao Código de Hamurabi, conjunto de leis da Mesopotâmia, o qual estipulava a forma de punição para as condutas. Tal Código se baseava na Lei de Talião, que tem em si a ideia de retaliação proporcional expressa no brocardo “olho por olho e dente por dente”.