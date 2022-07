PGE-AC: inscrição para processo seletivo encerra nesta semana

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE) torna pública a abertura das inscrições ao Processo Seletivo, destinado a formação de cadastro de reserva de estagiários estudantes de graduação em direito na cidade de Rio Branco.

Para participar, os candidatos devem possuir no mínimo 16 anos e estando devidamente matriculados, cursando do terceiro ao décimo termo do curso.

Dentro do total de funções ofertadas, haverá oportunidades específicas para pessoas que se enquadram nos critérios do edital.

O candidato aprovado contará com jornada de trabalho de 20 horas semanais, onde o estagiário receberá bolsa-auxílio de R$ 540,00, mais benefício do auxílio-transporte no valor de R$ 160,00. O estagiário que desempenhar suas funções em home office não receberá auxílio-transporte.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição por meio do site da PGE, do dia 27 de junho de 2022 até o dia 8 de julho de 2022.

O processo avaliativo dos candidatos será por meio de uma fase, composta por uma prova presencial com 50 questões objetivas de múltipla-escolha e uma questão subjetiva dentro do conteúdo programático. A prova será realizada no dia 26 de julho de 2022, no Centro de Estudos de Línguas (CEL).

Quanto a entrevista, os dados para realização desta etapa serão divulgados por meio de documento oficial de convocação para entrevista.

O Processo Seletivo possui duração de seis meses enquanto o período de estágio será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

Links