Piquet também foi homofóbico contra Hamilton: “Devia estar dando o c*”

Em entrevista concedida no ano passado a um canal do YouTube chamado Motorsports Talks e divulgada esta semana, o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet chocou o mundo ao usar um termo racista ao se referir ao britânico Lewis Hamilton. Porém, em outro trecho vazado nessa quinta-feira (30/6), Piquet voltou a chamar Hamilton de “neguinho” e usou termo homofóbico.

Na entrevista, Piquet foi questionado sobre Keke Rosberg, ex-piloto de Fórmula 1 campeão mundial em 1982 e um dos grandes rivais do brasileiro. Ao falar sobre o adversário em tempos de pista, Piquet disse que Rosberg era um “bosta” e proferiu termo homofóbico contra Hamilton.

“O Keke? Era um bosta, não tinha valor nenhum. É que nem o filho dele (Nico Rosberg). Ganhou um campeonato. O neguinho devia estar dando mais c… naquela época, aí tava meio ruim”, afirmou o brasileiro dando risada.

Em novo vídeo, Nelson Piquet repete termo racista para se referir a Lewis Hamilton e faz ataque homofóbico ao britânico. Trecho de entrevista gravada em novembro de 2021 foi divulgado pelo site Grande Prêmio na noite desta quinta-feira (30). pic.twitter.com/o76Ge0Snrx — Metrópoles (@Metropoles) July 1, 2022

Com o primeiro vazamento da entrevista, a Fórmula 1, FIA e a Mercedes prestaram solidariedade a Lewis Hamilton através das redes sociais por meio de comunicado. A Fórmula 1 estuda banir Nelson Piquet do paddock e o Clube dos Pilotos Britânicos (dono de Silverstone) suspendeu a inscrição do brasileiro.

Piquet chegou a se pronunciar com pedido desculpas e afirmou que a interpretação do termo racista usado por ele foi feita de maneira equivocada.

Vale lembrar que em 2020, em entrevista ao canal de YouTube de Júnior Coimbra, o brasileiro também falou de Ayrton Senna de maneira homofóbica ao dizer que o ex-piloto, já falecido, era gay e se casou com mulheres apenas para enganar a imprensa.