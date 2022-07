Pizzaria recebe Pix falso e entrega refrigerante e pizza ‘falsos’

Na noite de segunda-feira (25), ele notou no aplicativo bancário a chegada de dois Pix de R$ 0,01 (um centavo). Isso já deixou o empresário atento.

Depois de perceber que provavelmente se tratava do mesmo homem que já tinha dado um golpe na pizzaria, eles resolveram fazer uma “brincadeira” com o homem, entregando uma pizza sem recheio e um suco com sal.

“Eu fiquei sem ideia de como fazer. A pizzaiola deu a ideia de mandar só a massa seca e ela escreveu o nome ‘pix fake’ na caixa. Pro refrigerante, pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele ainda poderia beber o suco, aí colocamos sal”, contou.

Na hora da entrega, o endereço e as as características físicas eram semelhantes às do homem que tinha aplicado o golpe anteriormente. Depois do pedido recebido e checado, o golpista disse por WhatsApp ao empresário que não tinha entendido a entrega daquela forma e em seguida bloqueou a pizzaria.

Versículo bíblico e pedido de cerveja

Segundo o empresário, eles decidiram ainda fazer uma brincadeira com um pênis de borracha, um brinquedo de um dos entregadores, que foi enviado na pizza. Depois, de um outro número de telefone, eles pediram o brinquedo de volta. O homem disse que vai devolver o brinquedo e que não fez o pix falso por maldade.

“Nós tínhamos mandado com a pizza um brinquedo de um dos entregados, um pênis de borracha. Então falamos com ele de outro número pra pedir de volta, porque tinha sido só uma brincadeira. Ele disse que vai devolver e em seguida mandou uma mensagem dizendo que ‘roubou pra comer‘”, disse o empresário.

A mensagem faz referência ao versículo 30 do capítulo 6 dos provérbios bíblicos, que diz: “O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome.”

Contudo, depois dos vídeos gravados e postados em grupo de empreendedores da região, outro empresário informou que o homem estava tentando aplicar o mesmo golpe, dessa vez pedindo cervejas.

“Nós ainda vamos buscar a polícia e denunciar. E não confiamos mais só no comprovante. Estamos sempre olhando se o valor está na conta”, disse o empresário.