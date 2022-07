Plantão Globo invade canal às com informação destruidora que deixa país de joelhos

Quando alguma coisa relevante ocorre no país ou no mundo, a TV Globo para sua grade e entra com o Plantão Globo, para levar as informações atualizadas ao povo.

Dessa forma, o programa especial não tem um apresentador fixo. E quem comanda é o jornalista do próximo telejornal exibido pelo canal. Por exemplo, se ocorrer antes das 13h, o Plantão Globo, que invadiu o Mais Você, será realizado no cenário do Jornal Hoje.

Se acontecer durante a tarde ou noite, é comandado pelo apresentador do Jornal Nacional, e assim por diante. Sempre que a musiquinha começa a tocar, o público sabe que alguma coisa grave acabou de ocorrer e já ficam assustados. A morte de Ayrton Senna e o atentado às Torres Gêmeas são fatos lembrados até hoje pelo público no Plantão Globo.

Recentemente, um episódio marcou o público. Trata-se da cobertura do acidente de Marília Mendonça, que ocorreu durante a tarde. No dia 5 de novembro do ano passado, no final da tarde e começo da noite a emissora entrou com a musiquinha e o que ninguém aguardava ocorreu. A emissora confirmou a pior informação sobre a cantora, após queda de avião.

Plantão Globo deixa país de joelhos

Assim sendo, o telejornal começou dizendo a respeito de um acidente aéreo, com a aeronave onde estava a famosa, seu tio, seu produtor, piloto e copiloto. As primeiras notícias diziam que a artista estava com vida. Todavia, o público já estava desconfiado, pois a Globo não lança o plantão à toda. Pouco tempo após, jornalistas que realizavam a cobertura do Plantão Globo confirmaram o pior.

Dessa forma, falecimento de Marília Mendonça com 26 anos pegou todo mundo de surpresa. E depois de quase um ano, o público ainda sofre com a perda da artista. No decorrer do final de semana, a emissora realizou uma ampla cobertura a respeito do velório e enterro da artista. Diversas homenagens também aconteceram em atrações, como “Domingão” e “Fantástico”, dessa forma.