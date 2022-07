PM “estoura boca de fumo”, prende mulher e descobre drogas enterradas em Rio Branco

Carlessandra Silva do Nascimento, 26 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (21), no Beco do Ingá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares da Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), eles estavam fazendo patrulhamento na região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e perceberam um grande movimento de pessoas na rua. Ao se aproximarem, os suspeitos correram para uma área de mata e fugiram da polícia, ficando somente Carlessandra, que estava com uma pequena quantidade de drogas e dinheiro em uma bolsa.

Ao ser perguntada se havia mais drogas dentro da residência da acusada, ela disse aos PMs que sim e havia mais drogas enterradas nos fundos da casa em uma área de mata. Os militares da Rotam pediram apoio da CPCÃES, também do BOPE e o cachorro Dante encontrou um buraco com muita folhagem por cima, onde estavam enterrados 40 papelotes de skunk, 185 porções de maconha, 63 trouxinhas de cocaína e R$ 300,00 em espécie, oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Carlessandra, que foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos, para serem tomadas as medidas cabíveis.