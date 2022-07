O monitorado por tornozeleira eletrônica Alisson da Silva Lima, 37 anos, vulgo Barata, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo na noite desta quinta-feira (21). A prisão ocorreu em uma residência localizada na rua Benzinho, bairro Esperança, em Rio Branco

Segundo informações de Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão, na tarde de quarta-feira (20), uma guarnição foi acionada para atender um ocorrência de disparo de arma de fogo dentro dessa residência, mas ao chegar no local, ninguém foi encontrado.

Já na noite desta quinta-feira, os policiais receberam uma denúncia via Copom informando que havia uma arma de fogo no mesmo local do disparo. De posse da informação, os PMs da guarnição da força tática se deslocou até ao local e solicitaram a Alisson autorização para entrar na casa dele, que foi concedida pelo monitorado. Foi feita uma busca na residência e nada foi encontrado. Já no terreno foi encontrado um fundo falso de um tijolo no muro, onde foi encontrada uma pistola Taurus 380 com a numeração raspada e 13 munições intactas calibre 380.

Ao continuar fazendo a vistoria no terreno, foi encontrado também em um pote de cor preto e uma quantia de R$ 5.200,00. Em posse de Alan, os policiais ainda encontraram três trouxinhas de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e Alisson foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.