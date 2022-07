Poliana Rocha, indignada com o comentário da Pabllo Vittar sobre o seu filho, Zé Felipe, desabafa: “Inveja”

Neste domingo (03) a empresária Poliana Rocha publicou em seu storie do Instagram uma resposta a uma pergunta que deu o que falar em relação à Pabllo Vittar, que recentemente já foi exposta por Arthur Picoli.

A confusão começou um dia anterior, quando Pabllo Vittar postou stories denunciando as diferentes posturas adotadas pela plataforma do YouTube quanto às suas diretrizes e punições.

Acontece que a drag lançou uma música intitulada como “Bandida” em 2020. Em contrapartida, a plataforma do YouTube tirou o videoclipe do ar, que só pôde retornar após a censura no nome da música.

Recentemente o artista Zé Felipe também lançou uma música intitulada como “Bandido” e, diferentemente da Pabllo, não recebeu nenhuma retaliação da plataforma. Isso indignou a drag, que disse:

“Lembram de quando lancei Bandida e o YouTube me restringiu fazendo colocar um asterisco no final e Bandida? Então, Zé Felipe acabou de lançar uma música que chama Bandido, é uma música legal, só que o YouTube não restringiu ele. Tá escrito lá, Bandido com todas as letras.”

Em outro storie a artista continuou:

“Eu só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância já que as diretrizes do YouTube são iguais pra todos, por que comigo é sempre assim? […] Isso me entristece muito, gente. Muito, muito mesmo.”

Repercussão da fala da Pabllo Vittar

Ao passo que o desabafo repercutia em toda internet, surgiam centenas de comentários pós e contra a artista.

Por um lado, a música da artista chegou a ficar em 8° lugar nas mais reproduzidas do YouTube no final de semana, e também recebeu muitos streams no Spotify. Por outro lado, os fãs de Zé Felipe passaram a atacar a artista apontando outros fatores que teriam influenciado a censura do YouTube.

Assim, uma dessas foi direcionada pela empresária Poliana Rocha, a mãe do artista, que em uma postagem no Instagram disse:

“Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continue fazendo seus planos acontecerem enquanto eles falam.”