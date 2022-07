Poliana Rocha quebra silêncio sobre traições de Leonardo e fim de casamento: “Inteligência”

Após conquistar mais de 7 milhões de seguidores devido a sua personalidade forte, Poliana Rocha, que recentemente se envolveu em uma discussão com Pabllo Vittar, revela o segredo para manter o relacionamento com Leonardo mesmo após as traições.

Nessa quinta-feira (06) a empresária e influenciadora revelou os seus segredos e deu três dicas de como se manter em um casamento nas condições em que ela vivenciou. Em suma, tudo começou com uma caixinha de pergunta. Ela abriu a caixa e respondeu o questionamento:

“Depois de muitas batalhas superadas… confesso que estou vivendo uma boa fase! Mas para um casamento ir bem, precisamos; 1) auto estima 2) Maturidade e acima de tudo muita 3) INTELIGENCIA EMOCIONAL”, comentou em letras garrafais.

Poliana Rocha sobre manter o corpo em forma

Assim, esbanjando um show de alto estima, há cerca de um mês a empresária e influencier, em uma entrevista ao colunista Léo Dias, não fez pouco caso e falou sobre sua relação com a sua aparência e os procedimentos estéticos que já fez.

A mãe de Zé Felipe contou que mantém uma dieta, mas que sempre tira alguns dias para poder comer o que quiser. A rotina de Poliana é regrada, e para ela, o principal não são os procedimentos estéticos e tão pouco os exercícios físicos. Muito pelo contrário. Na opinião da influencer, o amor próprio e a aceitação interior são fatores decisivos para o mantimento de uma estética impecável.

Apesar disso, a influenciar mantém uma rotina regrada. Sendo assim, a Poliana revelou que vai à academia ao menos quatro vezes na semana: “Não faço uma dieta severa, tenho meus dias de luxo”. A empresária também falou sobre o momento que vive atualmente e como se sente

“Acima de tudo, me descobri. Resgatei meu amor próprio, deixei de ser sombra. Comecei me cuidando por dentro e isso está exalando para fora. Estou exalando felicidade. No rosto, faço botox, faço laser para flacidez facial. No corpo, tem doze anos que não faço procedimento corporal, só academia e massagem. Estou na melhor fase da minha vida”, expôs.