Polícia reforça segurança na Expoacre com mais de 100 policiais militares

Tanto a parte interna da Expoacre, quando a área externa estão sob vigilância.

Além da presença dos policiais, a equipe de segurança com com o vídeopatrulhamento.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, 130 policiais foram destacados para esta primeira noite da Expoacre.

A ExpoAcre teve início neste sábado (30). O evento comandado pelo Governo do Estado, por meio dos secretários Júlio César e Dudé Lima – que são os grandes organizadores -, além de outras pastas importantes do Executivo, como o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), representadas por Petrônio Antunes, Cirleudo Alencar e Assurbanipal Barbary, respectivamente, chega a sua 47ª edição.

A Expoacre encerra no próximo dia 7 de agosto. Os dias de evento contarão com exposições de produtos, shows nacionais dos cantores Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Netto e Henrique, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes, rodeio, prova de vaquejada, prova de motocross e prova de laço em dupla, provas de tambor, entre outras atrações.