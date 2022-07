Policial Militar da Companhia Giro do Acre morre durante treinamento em Goiás

O policial militar Weskley Almeron Silva de Oliveira, de 25 anos, morreu em um grave acidente de trânsito durante o treinamento do 15° CIRO, na manhã deste sábado (16), no km 40 da rodovia GO-020, na cidade de Bela Vista, no interior do estado de Goiás.

Segundo informações da polícia de Goiás, o PM do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) estava há cerca de 70 dias em Goiás realizando o curso de aperfeiçoamento e já estava na fase final que é o estágio.

O acidente aconteceu na rodovia GO-020, quando os militares do curso seguiam de moto sentido Goiânia-Bela Vista, e Weskley teria batido o pneu dianteiro da própria motocicleta no pneu traseiro de outro policial, momento este que o PM do Acre se desequilibrou e caiu.

Na queda, o militar acabou convulsionando e teve politraumatismo craniano e hemopneumotórax. Os próprios colegas do militar acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que restou os primeiros atendimentos e encaminhou Weskley em estado de saúde gravíssimo ao Hospital Municipal de Bela Vista. O policial foi transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (HUGO), onde acabou morrendo ainda no final da tarde deste sábado.

Já a noite, os PMs de Goiás que souberam do falecimento do PM Almeron prestaram continência e homenagem ao soldado acreano e enviaram um vídeo aos Policiais Militares do Estado do Acre.

O corpo está sendo transladado ao Acre por meio de um acordo da Secretária Estadual de Segurança Pública de Goiás e a do Acre.

O Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) emitiu uma nota de pesar pelo acontecido. Veja na íntegra:

NOTA DE FALECIMENTO

O Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC), oficiais, praças e servidores civis, manifestam o mais profundo pesar pelo falecimento do Soldado PM Wesley Almeron Silva de Oliveira, 25 anos, ocorrido no sábado, 16 de julho, durante instrução do 15° Curso de intervenções rápidas e ostensivas (Ciro), no Estado de Goiás.

Neste momento de dor, os integrantes da corporação expressam as mais sinceras condolências pedindo a Deus que dê conforto aos familiares enlutados, para que possam enfrentar com serenidade a imensurável dor da perda de seu ente querido, e para que traga conforto a vossos corações.

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.” (João 11:25-26).

Rio Branco-AC, 16 de julho de 2022.

Paulo César Gomes da Silva – Coronel PM

Comandante Geral da PMAC