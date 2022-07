População do AC cresceu mais de 10% em 10 anos e maioria é parda

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou indicadores e a evolução das características da população acreana, analisadas no período de 2012 a 2021.

De acordo com os dados, a população residente no Acre foi estimada em 878 mil pessoas em 2020 e em 890 mil pessoas em 2021. Em 2012, início da série histórica da pesquisa,

foram estimadas 777 mil pessoas no Estado, o que representa um aumento populacional de 14,5%, no período.

Já a distribuição por grupos etários no Acre mostra uma tendência de queda da proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade. Esses grupos também apresentaram redução de sua participação na população residente no período.

Em 2021, da população residente estimada em 890 mil pessoas, as mulheres totalizavam 440 mil (49,4%), enquanto os homens correspondiam a 449 mil pessoas (50,5%).

Cor ou raça

O estudo aponta ainda as variáveis que caracterizam a população do Acre, que podem ser analisadas pelos dados da PNAD Contínua. Entre 2012 e 2021, a população que se autodeclara como de cor branca apresentou redução na participação da população total (15,6% em 2021, enquanto representava 23,5% em 2012).

As pessoas que se declararam como de cor preta (6,0%) e parda (77,0%), por sua vez, tiverem maior participação na população do que no início do período analisado (em 2012, essas estimativas eram, respectivamente, de 4,3% para pretos e 71,5% para os que se autodeclararam como pardos). Em 2020, 17,1% da população se declarou branca, 4,5% preta e 77,4% parda.

Com informações do IBGE Acre