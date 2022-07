Jenilson Leite recuou de sua pré-candidatura ao Governo e decidiu por disputar o Senado. A informação foi dada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), por meio de nota à imprensa no início da tarde, após mais uma reunião com a Federação Brasil da Esperança.

A nota confirma que se esgotaram as tratativas e o partido decidiu alçar carreira solo. “O comunicado do PSB ocorre em virtude das dificuldades que tivemos em avançar no formato de uma composição majoritária. Foram muitos os diálogos. Porém, entendemos que o tempo se esgotou e nossa população precisa de uma resposta”.

O partido diz que a decisão foi tomada com muita responsabilidade e agradece o carinho com que o nome do deputado foi recebido na condição de pré-candidato ao Senado.

“Reafirmamos nosso compromisso, dedicação e trabalho para ajudar nosso estado a progredir, e é por isso que a decisão em torno do nome de Jenilson Leite foi tomada com muita responsabilidade. Por fim, agradecemos profundamente ao nosso povo acreano por ter abraçado nossa pré-candidatura ao Governo e esperamos que tenhamos esse mesmo carinho e confiança em nosso nome nesse novo desafio que é o Senado Federal”, finaliza.