PP Nacional consolida Gladson ao Governo, Mailza ao Senado e dupla comanda processo eleitoral no AC

Uma reunião virtual com a direção nacional do Progressistas, na manhã desta terça-feira (12), chancelou os nomes do governador Gladson Cameli e senadora Mailza (PP-AC) como os candidatos oficiais ao Governo e Senado da sigla.

A reunião também contou com a participação presencial dos novos membros da executiva regional. (Veja nova composição abaixo)

Como Senadora da República, Mailza foi campeã de emendas em 2021 e, durante os três anos e meio de mandato, destinou recursos para todos os municípios do Acre. Como governador, Gladson Cameli levou desenvolvimento a todos os municípios do Acre.

Agora, a dupla comanda unida o processo eleitoral de 2022.

Presidentes:

Gladson Cameli

Mailza (presidente de honra)

Vice-presidentes:

1ª – Joelma Pontes

2º – José Paulo de Paula Machado

3º – Dulcinéia Vaz