Pré-candidata ao Senado, Jéssica Sales não vai participar da convenção do MDB

Marcada para o dia 5 de agosto, no Gran Reserva, a convenção do MDB vai homologar, se nada mudar, a candidatura de Mara Rocha ao Governo e de Jessica Sales ao Senado. A vaga de vice ainda não foi anunciada.

Jéssica Sales se curou de um câncer de mama recentemente. A deputada federal ainda está em recuperação da cirurgia de retirada das mamas, ocorrida no final do mês passado e precisa encerrar o protocolo do tratamento.

Ao ContilNet ela disse que inicia nesta segunda-feira (25), a última etapa do tratamento, que é a radioterapia. “Início agora nesta segunda-feira essa nova fase que é a radioterapia, serão 15 sessões, indo no hospital de segunda a sexta-feira receber essa radioterapia nas mamas”, disse.

Com esse cronograma, no dia da convenção a pré-candidata ainda estará no meio de seu tratamento. Mas garante que assim que acabar o tratamento, entra no avião: “Se Deus quiser, dia 13 de agosto estarei aí no Acre”, onde dará start à sua campanha rumo ao Senado Federal.

Quanto à isso, ela está animada. Houve especulações de que ela não disputaria o cargo, conversa negada veementemente por ela à reportagem.

Jéssica lembrou que antes mesmo de ter sido diagnosticada com câncer de mama, em dezembro do ano passado, ela se colocou na condição de pré-candidata e de lá para cá não houve nenhum movimento contrário para mudar essa posição.

“Já faz oito meses que minha pré-candidatura foi colada, antes mesmo do diagnóstico estava rodando o estado, fiz muitas andanças, mas quis o destino e Deus que eu passasse por isso, mas de lá para cá, em nenhum momento houve uma declaração minha de que eu fosse desistir. Nunca falei isso e lhe digo, com toda franqueza, que meu nome está aí e graças a Deus continua nas cabeças das pesquisas”, disse.