Prefeito de Rio Branco e presidente da Amac lidera caravana dos prefeitos a Cruzeiro do Sul

O dia nem tinha amanhecido quando os primeiros participantes da caravana dos prefeitos começavam a chegar. O local escolhido para a partida, na última terça-feira (26), foi a Associação dos Municípios do Acre (Amac).

A primeira parada foi no Bujari. O presidente da Amac e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi recebido com um delicioso café da manhã, oferecido pelo prefeito do município, João Teles, o Padeiro. Chegando em Sena Madureira a comitiva fez parada na residência do prefeito Mazinho Serafim, que também serviu um saboroso lanche.

Serafim disse que vai levar uma proposta de descentralização do sistema de saúde estadual. Segundo ele, por causa da distância de alguns municípios, pessoas têm morrido por falta de atenção médica.

“Vou levar para Cruzeiro do Sul, junto aos demais prefeitos da Amac, para que, juntos, aqui na Região do Vale do Purus, de Tarauacá ao Bujari, possamos propor um consórcio para que se municipalize a Saúde, na questão de centro de imagem e, também, na questão de hemodiálise e tirar um pouco a carga, que está pesada lá em Rio Branco”.

O prefeito de Rio Branco ressaltou que a Saúde do Estado não está funcionando satisfatoriamente. Mas, de acordo com ele, para repassá-la a um Consórcio de Prefeitos é preciso ser muito bem estudado e debatido com todos.

“Essa foi a proposta colocada pelo prefeito Mazinho. Temos que tomar muito cuidado, porque o município não atende média e alta complexidade, só podemos fazer o que está pactuado nos conselhos. É uma boa ideia, uma boa alternativa, muitos locais do Brasil acontece isso, apenas precisamos fazer de forma organizada e legal, para não ter problema no futuro”, afirmou.

De Sena Madureira a comitiva partiu para Manoel Urbano e em seguida para Feijó, onde foram recepcionados pelo prefeito Kiefer Cavalcante com o famoso açaí daquele município e um kit com camisas alusivas ao Festival do Açaí, que ocorrerá em agosto. O almoço foi em Tarauacá, terra do abacaxi grande, o primeiro “prato” foi a palavra de Deus, proferida pela prefeita Maria Lucineia.

A gestora disse ser muito especial para o município momentos como esses, em que recebe a caravana dos prefeitos.

“É uma alegria receber esses queridos prefeitos. Tarauacá é uma cidade muito acolhedora. Como é bom a gente se unir e juntos contar das dores e das conquistas”.

O coordenador executivo da Amac, Marcos Lucena, frisou que o interessante da caravana vai ser a troca de experiências. “É uma forma de aproximação das gestões e dos técnicos, uma forma de tornar o conhecimento praticado pela Associação em torno dos 22 municípios”.

Já era noite quando a comitiva chegou em Cruzeiro do Sul, a capital do Juruá, como é conhecida. O prefeito Zequinha Lima fez questão de receber os integrantes ainda na Ponte da Amizade.