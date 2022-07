Prefeito Mazinho Serafim chama vereador de imbecil e diz que não teme CPI; confira vídeo

Por iniciativa do vereador Gilberto Diniz (MDB), a Câmara Municipal de Sena Madureira conseguiu instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), visando apurar os gastos com o cartão corporativo por parte da Prefeitura durante a enchente do ano passado. Ao todo, o Governo Federal destinou para Sena Madureira um total de 2 milhões e 300 mil reais para atender as famílias atingidas pela alagação.

Ao participar de uma live recentemente, o prefeito Mazinho Serafim (UB), disse que não teme o desdobramento da CPI e, em seu estilo clássico, chamou o vereador de imbecil. “Até um dia desses esse cidadão estava comendo no meu prato e sem nenhum motivo, de repente, esse próprio vereador se levanta contra uma coisa dessas. Na verdade, o nome do cartão é corporativo e esse imbecil desse vereador chama de corporation querendo ludibriar a ideia da população. Pra mim, podem abrir mil CPIs”, disse ele.

O vereador Gilberto Diniz apoiou Mazinho Serafim nas eleições de 2020, entretanto, saiu da base após anunciar sua pré-candidatura a deputado estadual. Com isso, perdeu todos os cargos e indicações que tinha na estrutura da Prefeitura.

Os trabalhos começam efetivamente com a quebra de sigilos bancários de empresários de Sena Madureira e de outras cidades.

“Os trabalhos da CPI iniciam nesta segunda-feira já com o pedido de quebra de sigilos bancários de empresários de Sena Madureira para que a gente possa ver e poder inquirir algumas pessoas para prestarem informações. Nós temos o prazo de 90 dias para terminar o relatório. O gasto não foi feito só aqui, mas em empresas de Rio Branco e de outros municípios e a gente vai apurar. Nós vamos inquirir a quebra do sigilo bancário e com certeza vão ser convocados”, afirmou Gilberto.

A Comissão tem um prazo de 90 dias para concluir os procedimentos que julgar necessário.