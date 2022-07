Prefeitura de Capixaba-AC promove novo processo seletivo

No estado do Acre, a Prefeitura de Capixaba anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher 14 vagas para Agente Educador Bolsista, além de formar cadastro reserva, para profissionais atuarem no Programa Caminhos da Educação do Campo, por tempo determinado.

Segundo o edital, há oportunidade para candidatos com: ensino médio completo; no mínimo 18 anos; e que residam na comunidade em que as crianças serão atendidas.

Caso contratados, os concorrentes deverão exercer suas atividades mediante remuneração mensal no valor correspondente ao salário mínimo de R$1.212,00, referente a 30 horas semanais.



Para participar

Os interessados podem se inscrever pessoalmente, no período de 7 e 8 de julho de 2022, das 7h30 até 12h e das 14h até às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, rua Cecília Boaventura, Nº 1093, Centro. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante análise curricular e experiência profissional, que levará em conta os critérios de pontuação descritos no edital.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de sete meses, podendo ser prorrogado por igual período. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

