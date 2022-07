Prefeitura de Manoel Urbano-AC promove Processo Seletivo

No estado do Acre, a Prefeitura de Manoel Urbano anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher duas vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais em níveis médio, técnico e superior.

Segundo o edital, há oportunidade para os cargos de: Nutricionista (1); Psicólogo (1); Médico da Estratégia de Saúde da Família; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem; Agente de Endemias.

Caso contratados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia entre R$1.312,92 a R$8.679,26.

Para participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, nos dias 25 e 26 de julho de 2022, das 7h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Valério Caldas de Magalhães, 296, Centro.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em duas etapas, sendo elas: análise curricular, seguindo os critérios de pontuação descritos no edital; e entrevista.

Validade

A validade do Processo Seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Links