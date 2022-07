A Prefeitura Municipal de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico 055/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de maquinário – 01 Trator de Esteiras, com potência líquida mínima de 118 hp, Peso operacional mínimo de 13,0 T, com lâmina com capacidade mínima de 2,19 m³, com cabine fechado e ar condicionado, visando a execução do Convênio Plataforma +Brasil n° 905185/2020, para a Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO), conforme especificações contidas no Termo de referência em Anexo I do Edital. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 09 de agosto de 2022, 10:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.