A Prefeitura Municipal de Rio Branco, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abre licitação de pregão eletrônico 0003/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultorias, via pregão eletrônico, tendo como critério de avaliação menor preço por item, para atender o convênio n° 883064/2019, referente ao Projeto Jornada de Enfrentamento ao Racismo Institucional em Rio Branco, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 08 de agosto de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.