Prefeitura de Rio Branco acre licitação de pregão eletrônico para aquisição de violões

A Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), abre licitação de pregão eletrônico 001/2022 para aquisição de 50 violões (instrumentos), para atender as necessidades dos 5 centros culturais da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 22 de julho de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.