Prefeitura de Rio Branco é destaque nacional em humanização para desabrigados pela enchente

Os abrigos que a Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Infraestrutra e Mobilidade Urbana (Seinfra) e Defesa Civil Municipal, construiu no Parque de Exposições, aos desabrigados pela enchente do Rio Acre, em 2021, foram destaque nacional e servirão de modelo para o Brasil.

O Banco de Boas Práticas, idealizado pelo secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, pretende selecionar as melhores práticas em ações de proteção e Defesa Civil e mostrar para os órgãos de proteção o que é possível realizar com fácil aplicabilidade.

No total, 154 cidades enviaram à Defesa Civil Nacional modelos de boas práticas, dentre elas 84 foram selecionadas inicialmente e, após isso, cinco foram escolhidas entre as melhores do país.

Rio Branco ficou em primeiro lugar no que se refere a abrigos humanizados, como conta a assessora nacional do Departamento de Gestão da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil, Loiane Souza.

“Realmente se destacou, e a ideia da vinda da Secretaria Nacional para cá é mostrar para todo o Brasil que é possível, com integração, com um trabalho sistêmico, em conjunto com as secretarias que compõe o Sistema Nacional da Defesa Civil e o Sistema Municipal de Defesa Civil, essas secretarias, em conjunto, podem fazer diferença. Esse trabalho de humanização e de oferecer dignidade às pessoas que estão nos abrigamentos é muito importante para nós da Defesa Civil”.

Os abrigos construídos pela Prefeitura de Rio Branco foram idealizados pelo prefeito Tião Bocalom, com muito cuidado. Tinham 18m² (os anteriores possuíam 9m²), dois cômodos, segurança 24 horas por dia, posto de saúde, atividades lúdicas e restaurante próprio para preparação das refeições servidas ainda quentes.

O Ten Cel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, reforçou que tratar as pessoas com dignidade é uma palavra de ordem do prefeito de Rio Branco.

“As pessoas quando são abrigadas precisam ter um atendimento humanizado para minimizar seus problemas. Vale ressaltar que isso foi uma ideia do prefeito Tião Bocalom, para que implantássemos àquelas famílias, vítimas da alagação de 2021, que foi repetido também em 2022, em relação a essa boa prática. A partir disso cuidamos dessas pessoas com humanização e dignidade, uma palavra de ordem do nosso prefeito”, afirmou.

“Esse reconhecimento é um motivo de muito orgulho para essa gestão que sempre se empenha para dar o melhor para a população. Receber essa notícia é maravilhoso, mostra que a sensibilidade do nosso prefeito está clara, pois tudo isso é determinação e empenho do prefeito”, finalizou o secretário Municipal da Casa Civil, Valtim José.