Prefeitura realiza o “Arraial da Saúde” no bairro São José no mês de prevenção às hepatites virais

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última sexta-feira, 08, no centrinho do Bairro São José, o “Arraiá da prevenção”. A ação aconteceu das 16 às 19 hora, na Escola de Ensino Fundamental Francisca Barros de Oliveira. A ação faz parte das atividades que ocorrem em alusão ao Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais.

Foram realizados testes rápidos de Hepatite B, Sífilis e HIV, além de multivacinação contra COVID-19, Influenza e Sarampo.

“Foi pensado em fazer uma ação diferente, agora neste mês de julho, que é o mês amarelo de combate às hepatites virais. E decidimos fazer um arraial da saúde, com a oferta de testes e vacinação, em um horário que a população pudesse participar após o trabalho, no final da tarde e início da noite. Durante esse mês iremos em alguns bairros levando esse tema “Arraial da prevenção” com atendimento à população”, explica a coordenadora de vigilância epidemiológica, Rafaela Oliveira.

Neste primeiro atendimento foram realizados 37 testes de covid, sendo que 29 resultaram positivos, 32 testes rápidos de hepatite B, todos negativos, 32 testes rápidos de sífilis, com 1 positivo e 32 testes rápidos de HIV, nenhum positivo.

Foram aplicadas 61 doses de vacina contra a Influenza, 22 doses de vacinas de rotina e 52 contra a Covid 19.

“Nosso objetivo com essas ações é levar a testagem em horários e locais em que a população possa se sentir confortável e com isso ampliar o número de pessoas testadas. Isso garante uma maior prevenção destas doenças”, explica a secretária municipal de saúde, Valéria Lima.

“As hepatites de um modo geral, são doenças que devem ser diagnosticadas o quanto antes, tanto para iniciar o tratamento precocemente quanto para evitar o contágio de outras pessoas. A secretaria tem adotado esse formato – mais leve e alegre – de chegar junto às pessoas para tratar de um tema sério e, pelo que temos visto, isso tem dado um bom resultado, fazendo as pessoas realizarem os testes. Significa maior prevenção e mais saúde para toda nossa população”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.