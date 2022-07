Presidente do PP confirma pré-candidaturas de Gladson e Mailza: “Essa dupla merece continuar”

“Apresentamos a vocês a melhor chapa majoritária que o Acre pode ter. Para governador, candidato à reeleição, nosso querido Gladson e para senadora, nossa amiga parlamentar exemplar Mailza. Eles dois mostraram para que veio. Através do trabalho deles, o Acre progrediu, se desenvolveu. E com apoio da senadora Mailza aqui em Brasília, ela conseguiu robustecer recursos para o estado com emendas na área da educação, saúde, infraestrutura. Essa dupla merece continuar exercendo seus mandatos e nós aqui do Partido Progressista, apoiamos integralmente mais uma vez que eles possam continuar exercendo na vida pública o papel que está transformando para melhor o Acre e a vida do seu povo. Vamos juntos construirmos essa vitória”, disse Cajado.

Gladson não poupou elogios à senadora. “Hoje somos muito bem representados pela senadora Mailza Gomes. Ela tem contribuído em todas as áreas de desenvolvimento do Acre. Estamos juntos, a senhora como pré-candidata a Senadora da República pelo Progressistas no Acre”.

A senador Mailza agradeceu o apoio recebido e demonstrou reciprocidade a Gladson. “Agradeço toda a executiva do Progressistas em nome do Cajado (presidente do PP) firmando aqui hoje minha pré-candidatura ao Senado para continuar trabalhando pelo nosso povo acreano. Firmamos um compromisso de trabalharmos com muita seriedade, fé e coragem pela reeleição do governador e pela minha reeleição.

O presidente do PP destacou ainda que as pré-candidaturas de Gladson e Mailza têm o apoio de toda a executiva nacional, do presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira (PP-AL), e do ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP-PI).