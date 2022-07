Presídio de Sena Madureira recebe 21 novos computadores

O Governo do Acre, por intermédio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), entregou nesse último final de semana 21 novos computadores para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. O investimento total é na ordem de 122.850 reais.

A entrega contou com a presença de Glauber Feitosa, presidente do Iapen no Acre. “Inicialmente destacamos o excelente trabalho da equipe de Sena Madureira, na pessoa do Diretor Francisco de Assis. Com esses novos computadores, estamos trazendo mais condições de trabalho para essa unidade. Todo o parque tecnológico será trocado”, salientou.

Francisco de Assis, diretor do presídio de Sena Madureira, demonstrou contentamento em face da entrega dos novos computadores. “Tínhamos algumas deficiências nessa área. Agora vai facilitar o trabalho dos nossos profissionais em vários aspectos, dentre os quais a questão da documentação dos reeducandos para as famílias e outros. Fica o nosso agradecimento ao Governo do Estado e toda equipe do Iape””, comentou.

Glauber Feitosa adiantou que outros investimentos deverão ser feitos futuramente com aquisição de novo mobiliário, aparelhos de ar condicionado, drones e a identidade funcional dos servidores do Iapen.

Atualmente o presídio de Sena Madureira comporta mais de 500 reeducandos.