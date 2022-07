PRF prende três homens transportando quatro armas de fogo no interior do Acre

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, acusados de porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (14), no km 30 da BR-364, nas proximidades da empresa Peixes da Amazônia, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de policiais rodoviários federais, uma equipe estava em um patrulhamento de rotina pela rodovia, quando os PRFs viram um carro modelo HB20. Os agentes deram ordem de parada, que foi obedecida. Ao fazer uma revista no motorista e nos dois homens, nada de ilícito foi encontrado. Já na revista veicular, foram encontradas três armas de fogo, sendo 2 revólveres calibre 38, 1 revólver Calibre 32, 13 munições intactas em cima do banco traseiro do veículo e 1 rifle calibre 22 dentro do porta malas.

Os policiais perguntaram sobre o destino do trio e eles disseram que iriam para uma fazenda próximo ao município de Porto Velho, no estado de Rondônia, e estavam levando as armas para “caçar”. Ainda não satisfeitos com a resposta, os PRFs perguntaram a profissão do condutor do veículo e o mesmo disse que era motorista de aplicativo.

Após uma rápida conversa, o homem que dirigia o carro resolveu confessar e disse que todos estavam ali por causa dele e que ele era o “líder” do trio e tinha chamado os outros.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as quatro armas de fogo e o veículo que não possui restrição, para serem tomadas as medidas cabíveis.