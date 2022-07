Prime Video divulga trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

O trailer começa apresentando as Duas Árvores de Valinor – que foram destruídas antes do tempo na Segunda Era em que a série se passa – e então nos são mostrados muitos dos locais que serão trazidos à vida em Os Anéis de Poder, incluindo os reinos élficos de Lindon e Eregion, o reino dos Anões Khazad-dûm, as Terras do Sul, os Ermos Setentrionais, os Mares Separadores e o reino insular de Númenór.

A Amazon fechou contrato, em 2017, para adaptar a história de J.R.R. Tolkien para a televisão. O acordo diz que a empresa pode contar histórias da Segunda Era da Terra Média, incluindo momentos como a ascensão de Sauron e a forja dos Anéis de Poder.