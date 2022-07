Primeira edição do Torneio de Beach Tennis será realizada na Expoacre

A Federação Acreana de Tênis, com apoio do Estado, promove no sábado, 30, e segunda-feira, 1º, a partir das 16h, a primeira edição do Torneio de Beach Tennis na Expoacre 2022, na Arena de Rodeios do Parque de Exposições de Rio Branco.

Na abertura da exposição, serão realizadas as fases classificatórias para as finais, agendadas para segunda-feira. O torneio irá abranger as categorias masculino, feminino e sub-15 (modalidade com jogadores com idade inferior a 15 anos de idade).

O beach tennis é, basicamente, uma mistura entre tênis, badminton e vôlei de praia. Do primeiro, leva-se o nome e o sistema de pontuação; do segundo a dinâmica dos movimentos e fundamentos; do terceiro, a quadra e o ambiente. A contagem dos pontos, por exemplo, é muito similar à do tênis.

“O esporte acontece há alguns anos no Círculo Militar. Mas somente no ano passado, com a redução das medidas restritivas da covid-19, foram criados outros espaços para a prática do esporte, que vem crescendo no estado. Hoje, temos cerca de 200 praticantes só em Rio Branco”, garante Roberth Alencar, membro da federação.

O objetivo do evento na Expoacre é apresentar o beach tennis para o público acreano. “É um esporte que trabalha o condicionamento físico, a saúde mental e a coordenação motora. Congrega a família, podendo ser executado por crianças, adultos e idosos”, reforça Roberth.

As inscrições se estendem até sexta-feira, 29, no site www.tenisintegrado.com.br, com custo de R$ 70 para federados e R$80 para não federados. As vagas são limitadas.