Primeiro caso de varíola do macaco, incêndio com prejuízo milionário e ExpoAcre: as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Saúde confirma primeiro caso de varíola dos macacos no Acre

Por meio de nota técnica, a Secretaria da Saúde do Acre (Sesacre) confirmou a detecção do primeiro caso de monkeypox, a “varíola dos macacos”, no estado. O resultado de dois exames de casos suspeitos chegaram da Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais nesta segunda-feira, 25, um deles com resultado positivo. LEIA MAIS.

VÍDEO: grande incêndio atinge loja em Rio Branco e prédio pode desabar: “Prejuízo é milionário”





Um incêndio de grandes porções atingiu uma loja de produtos agropecuários na noite desta segunda-feira (25), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo funcionários da loja, o prejuízo é milionário devido os produtos agropecuários que estavam no interior do estabelecimento. O prédio apresenta rachaduras na lateral da empresa e pode desabar a qualquer momento. LEIA MAIS.

TERÇA-FEIRA

Novo RG no Acre: Governo divulga cronograma com renovação gratuita; saiba mais

O Diário Oficial do Acre desta terça-feira (26) traz um decreto assinado pelo governador Gladson Cameli, que trata sobre o cronograma de emissão e renovação da carteira de identidade em seu novo modelo, expedido no âmbito do Estado do Acre.

A renovação das carteiras de identidade será considerada como primeira emissão, ou seja, não será necessário o pagamento e serão válidas até 1º de março de 2032. LEIA MAIS.

Ex-gestor no AC é condenado por fraudar licitação milionária

Um ex-gestor público de um instituto social de Rio Branco foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da capital acreana pela prática de corrupção passiva.

O nome do réu não foi divulgado. A sentença é do juiz de titular da unidade judiciária, Danniel Bonfim, publicada na edição nº 7.103, da última quarta-feira (13), considerou que “a prática delitiva e sua autoria foram devidamente comprovadas durante a instrução processual, impondo-se, assim, a responsabilização criminal do réu”. LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Cinco morrem e vários ficam feridos após colisão entre van e caminhão

Pelo menos 5 pessoas morreram e outras ficaram feridas, após uma colisão entre uma van e um caminhão na manhã desta quarta-feira (27), no KM 100 da BR-317 próximo ao Restaurante Araxá no município de Capixaba, no interior do Acre. LEIA MAIS.

Concurso da Sesacre: prazo de inscrição é prorrogado e data de prova será alterada



A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunicou, nesta quarta-feira (27), através de uma nota pública, que as datas de realização das provas objetivas e discursivas deverão ser alteradas. Além disso, o prazo de inscrição, que encerraria nesta quarta-feira, também será prorrogado. LEIA MAIS.

QUINTA-FEIRA