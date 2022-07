Professor é encontrado morto com ferimento na cabeça em pousada

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o professor foi encontrado deitado na cama. Entre os pertences dele, foram localizados apenas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o cartão do Serviço Único de Saúde (SUS). O celular não foi achado.

A autoria e as circunstâncias do caso ainda são desconhecidas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Mário Nunes era Especialista em Pesquisas Educacionais, pela Universidade do Estado do Amazonas UEA (2006). Licenciado em Normal Superior, pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA (2005). Também graduado em Pedagogia, pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (2010). Cursando MBA em Governança Pública e Gestão Administrativa, pela Infoco Pólis Civita em parceria com a ESPI/SEMED da Prefeitura de Manaus. Foi convidado para ser o titular da Gerência Administrativa da Divisão Distrital da Zona Rural da SEMED, desde 2014. Também, atuou como Assessor Pedagógico junto às escolas rurais, na mesma DDZ Rural, de 2009 a 2014. Servidor Estatutário da SEMED Manaus, no cargo de professor dos anos iniciais, atuando, principalmente, nos temas: aprendizagem, construção, processo, ensino de ciências, leitura, escrita, educação, solidariedade, construção, gestão, formação, escolas e meninos carvoeiros.