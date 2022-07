Programa Radioativo inicia nova turma de curso de aprendizagem industrial

“É uma oportunidade gigante, um novo mundo e mais um degrau para alcançar o meu sonho, que é, futuramente, me tornar desembargadora. Tenho muitas etapas para percorrer até lá e o importante é prezar pelo bem e não me envolver com coisas erradas. Fui muito bem acolhida no SENAI, senti um clima familiar, e isso nos deixa à vontade para fazer o nosso melhor”.

Essas são palavras de Gilmara Souza Lima, de 20 anos, que é uma das alunas do curso de Operador de Computador na Aprendizagem Industrial, que teve aula inaugural na manhã desta segunda-feira, 18, na Escola SENAI, em Rio Branco, e faz parte do Programa Radioativo, que visa qualificar e promover a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O Programa Radioativo teve início em 2019, por meio de uma parceria entre Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), SENAI, Tribunal de Justiça (TJAC), Ministério Público (MPAC), Senac, empresas acreanas e outros parceiros. Desde então, já oportunizou qualificação profissional e oportunidade de trabalho a cerca de 150 jovens. A turma que teve aulas iniciadas hoje reúne mais de 30 estudantes. Todos receberão bolsa com ajuda financeira para permanecer um turno estudando no SENAI e, no outro, realizando a prática profissional em instituições como FIEAC, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Instituto Socioeducativo (ISE). Neste ano, o projeto foi contemplado com emendas de deputados estaduais que totalizam 480 mil.

Uma das grandes entusiastas da iniciativa, a coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari, diz que a profissionalização tornará os jovens em pessoas melhores e mais bem preparadas para o mercado de trabalho. “Dessa forma, eles contribuirão para um caminho de paz, construtivo e do bem para termos um mundo melhor, que é o que tanto desejamos. Muitos jovens entram para o crime por falta de oportunidade e, com essa chance que estão tendo, teremos um mundo mais civilizado”, acrescentou.

Governadora do Acre em exercício, a desembargadora Waldirene Cordeiro esteve presente na aula inaugural e ressaltou que a parceria entre Poder Executivo, juntamente com Judiciário, Ministério Público, Sistema S e empresas, terá resultados valiosos. “É uma grande chance de melhoria de vida para esses jovens, sonhadores, e que precisam usufruir bem de tudo que irão aprender nesse programa”, frisou.

Para o diretor-regional do SENAI, João César Dotto, não se trata de um simples curso ofertado pela instituição, mas de uma aprendizagem industrial que inclui formação de vida, socioemocional e técnica. “São 900 horas, ou seja, eles passarão um ano inteiro conosco. E o diferencial é essa parceria que temos com as empresas e, com as emendas destinadas pela Assembleia Legislativa (Aleac), todos receberão uma bolsa. Faremos um acompanhamento didático e pedagógico para que esses jovens tenham uma formação de vida e, no futuro, boas oportunidades de emprego”, enfatizou.

O presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, externou sua satisfação de poder fazer parte da aula inaugural de um programa que traz esperança e boas perspectivas para a juventude acreana. “Aproveitem essa oportunidade que está sendo dada. O SENAI é uma das instituições de educação profissional mais importantes do Brasil e das Américas. Esse é um dos mais belos programas que o Sistema FIEAC faz parte e queremos estendê-lo e ampliá-lo ainda mais, pois o sucesso é garantido”, assinalou o empresário.

Durante a aula inaugural, foram entregues kits com material didático aos alunos do curso. Também estiveram presentes à solenidade a promotora de Justiça do MPAC, Vanessa Muniz; a juíza Andréia Brito; a gerente de Educação Profissional do SENAI, Geane Farias; a gerente da Escola SENAI, Ofélia Machado; o coronel Glayson Dantas, que na ocasião representou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp); entre outras autoridades.