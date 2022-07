Progressistas no AC realiza encontro com aliados nesta quinta-feira: “Selar momento de união”

O diretório estadual do partido Progressistas reúne partidos aliados na sede da sigla no Acre, nesta quinta-feira (14), às 17h, para selar o momento de união do partido e mais uma vez confirmar o nome de Gladson Cameli e Mailza Gomes como pré-candidatos ao governo do Estado e Senado, respectivamente.

O objetivo é reunir os partidos aliados e as pessoas que confiam no projeto do partido Progressistas para o Estado. Segundo um membro da executiva, o partido atualmente é o maior do Acre em nível de representatividade no parlamento.

O partido conta com 38 vereadores em todo estado, uma senadora da república, um governador, 5 deputados estaduais e 6 prefeitos, que são Bene Damasceno em Porto Acre, o Toscano em Manoel Urbano, o Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul, Rosana Gomes em Senador Guiomard e o Kiefer Cavalcante em Feijó.

Além disso, o objetivo é também dar continuidade ao trabalho que Gladson Cameli tem feito no governo, “defendendo, sobretudo, a vida. Um dos exemplos disso foi a luta dele durante a pandemia”, e unir também as pessoas, trabalhando em projetos, com apoio da bancada federal e os deputados estaduais, que “tem sido um grande braço na Assembleia”.

Os deputados são Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Gehlen Diniz, Manoel Moraes, Maria Antonia e José Bestene.

O Encontro Progressistas e Partidos Aliados acontece nesta quinta-feira (14), na Sede do Progressistas, às 17h.