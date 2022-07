Promotor do MPAC vai ao Jordão e convoca empresa para explicar preço de passagens aéreas: “Abusivo”

O aumento no preço das passagens áreas no Jordão, interior do Acre, foi recebida com bastante descontentamento pela população. Neste terça-feira (5), diversas denuncias foram feitas nas redes sociais por causa do auemento de R$ 250,00 nos trechos entre Jordão-Rio Branco e Rio Branco-Jordão, que estão custando cerca de R$ 750,00.

O assunto foi amplamente denunciado por deputados na Assembleia Legislativa e o promotor de Justiça Antônio Alceste já estpa no município para investigar a situação.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele convida a população para uma reunião na próxima sexta-feira (8), na Câmara Municipal do Jordão, às 17 horas. O promotor também convocou o representante da empresa Ortiz, que faz o transporte.

“O objetivo é tratar sobre esse aumento abusivo dos preços das passagens áereas, não é nenhuma convocação que o Ministério Público faz, mas é importante que toda a população venha para deliberarmos sobre esse tema de alta relevância e que vai ser muito bem tratado nessa roda de conversa que tem o objetivo também de melhorar a qualidade de vida e os preços das passagens aéreas”, disse o Alceste.