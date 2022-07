PSB no Acre anuncia data de convenção estadual da sigla; confira

O PSB no Acre já tem data para sua convenção estadual. O evento ocorre no dia 5 de agosto, sexta-feira, a partir das 17 horas, no auditório do AFA Jardim, em Rio Branco.

O comunicado, assinado pelo presidente da sigla no Acre, César Messias, informa que a convenção vai deliberar sobre a escolha dos candidatos majoritários, além das chapas de candidatos a deputados estaduais e federais.

O nome de Jenilson Leite, como pré-candidato ao Governo pela sigla, será formalizado no evento.

As alianças a serem construídas visando o pleito que se aproxima também serão debatidas no encontro.