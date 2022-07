PSG x Quevilly Rouen: onde assistir, horário e escalações

O time de Paris, atual campeão francês, estreia no campeonato nacional no dia 6 de agosto, contra o Clermont. Já o adversário do amistoso começa sua trajetória na Segunda Divisão do Campeonato Francês no dia 30 de julho, contra o Rodez. O PSG terá Neymar, Messi e Mbappé disponíveis para escalação.

Confira os detalhes da partida: Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos e Mendes; Gueye, Herrera e Vitinha; Neymar, Messi e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier Quevilly Rouen: Boulais; Bansais, Cissokho, Tegar e Dekoke; Pierret, Bonnet e Bangre; Mafouta, El Kliar e Hountondji. Técnico: Olivier Echouafni

Local: Camp de Loges, em Saint-Germain-en-Laye (FRA)

Data: sexta-feira (15/7/2022)

Horário: 12h

Transmissão: PSG TV Premium e Twitch