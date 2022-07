PSOL pode ter única candidatura de esquerda ao Governo do Acre e herdar apoio de Lula

Solitário

Com as decisões de Jorge Viana (PT) e Jenilson Leite (PSB) de disputarem o Senado da República, o professor Nilson Euclides (Psol) tem tudo para ser o único candidato de esquerda ao Governo do Acre nessas eleições.

Herdeiro

O Psol é um dos partidos que fazem parte do arco de aliança nacional que dá sustentação a chapa presidencial de Lula (PT). Dessa forma, o Psol do Acre já havia confirmado que, assim como tem sido nacionalmente, localmente o partido também pedirá votos para o ex-presidente. Mas, apesar do partido apoiar Lula, o contrário não iria acontecer, já que o petista tem escolhido apenas um candidato por Estado para declarar seu apoio, mesmo em estados com mais de uma candidatura apoiando-o. E os favoritos para o ganhar o apoio de Lula aqui, eram Jorge Viana e Jenilson, que agora decidiram disputar o Governo. Com essa decisão, Euclides pode herdar o apoio oficial de Lula. Um grande reforço para a sua campanha.

Senado

Enquanto na disputa para o Governo a esquerda pode ter apenas um nome, na diputa pelo Senado, já temos três até aqui: Jorge Viana, Jenilson Leite e Sanderson Moura (Psol).

Dobradinha tripla

Uma hipótese de aliança que pode surgir com esse cenário é uma “dobradinha tripla”, com os três pré-candidatos ao Senado pedindo voto e fazendo dobradinha com o professor Nilson Euclides. Legalmente é possível que isso aconteça, pois o TSE já deu decisão favorável para que uma aliança tenha mais de um candidato ao Senado.

Cedo

À coluna, o professor Nilson Euclides disse acreditar que ainda é cedo para fazer uma leitura definitiva de como vai ficar o cenário das eleições acreanas. Euclides disse ainda que qualquer decisão será tomada em conjunto dentro do grupo político do Psol e Rede, mas “em momento nenhum vamos fechar a porta para os setores progressistas”.

Convenção

O Solidariedade foi mais um partido no Acre que realizou sua convenção e apresentou os nomes da sigla que vão disputar as vagas de deputados estaduais e federais. O encontro ocorreu na última quarta-feira (27) e também deliberou o apoio à reeleição do governador Gladson Cameli (PP). O prazo das convenções se encerra no próximo dia 5 de agosto.

Gladson x Bittar

O rompimento político entre o governador Gladson Cameli e o senador licenciado Marcio Bittar (UB) também foi pauta da convenção. O presidente do partido no Acre, o ex-deputado Moisés Diniz, disse acreditar em um pacto de não agressão entre os dois. “Márcio Bittar é meu amigo de longa data e, qualquer que seja sua decisão, continuará tendo meu respeito e minha gratidão”, disse Diniz.

Sob nova direção

Ainda na convenção ficou decidido que Moisés Diniz irá se afastar da presidência do Solidariedade para se dedicar a sua pré-campanha e campanha para deputado estadual. Quem assume a presidência estadual da sigla é o secretário-geral do partido, Carlos Robson.

Suplente

A pré-candidata ao Senado pelo Progressistas, Mailza Gomes, já escolheu seu 1º suplente na disputa pela reeleição: Rennan Biths. Mailza havia feito o convite para que o PDT ocupasse a vaga e o partido prontamente indicou o nome de Biths.

Currículo

Rennan Biths é comissário de Polícia Civil, economista formado pela UFAC, e especialista em Gestão de Segurança Pública e em Economia Regional e Políticas Públicas. Também já foi diretor de Planejamento na SEJUSP e na SEPLAG, e diretor de Administração Geral da PCAC.

Competitivo

“O União Brasil é o partido com mais candidatos competitivos aos governos estaduais no 1º turno das eleições de 2022”. Esse é um dado divulgado hoje pelo portal Poder360. De acordo com o site, a sigla tem pré-candidatos liderando ou empatados tecnicamente na liderança em seis estados: AM, BA, CE, GO, MT e PI.