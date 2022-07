“Nada definido”, disse, na manhã desta quinta-feira (21), de forma lacônica, o deputado Jenilson Leite (PSB) sobre as informações de composição com o ex-governador e ex-senador petista Jorge Viana. De acordo com a composição, Jorge Viana, que vinha sendo anunciado como provável candidato ao Senado, sairia para o Governo, com Jenilson Leite para senador e o presidente regional do PSB, César Messias, como candidato o a vice.

Jenilson Leite não quis dar maiores detalhes sobre as articulações, limitando-se a dizer que ainda não há definições e que há apenas conversas. Consta que uma dessas conversas deu-se na terça-feira (19), na residência de Jorge Viana, no Jardim Ipê, com a participação do ex-vice-governador César Messias e do próprio Jenilson.

O deputado e ex-senador teriam discutido e ambos chegaram a se exaltar. O sempre calmo Jenilson Leite chegou a dizer que Jorge Viana não gritasse com ele e que o respeitasse, mas os ânimos foram serenados com a intervenção de César Messias. Jenilson Leite, naquele momento, resistiria à ideia de retirar sua candidatura ao Governo, que está nas ruas há mais de dois anos. Ele quer Jorge Viana disputando o senado, mas o ex-senador e ex-governador estaria disposto a ir para o Governo.

A convenção do PSB, PT, PV e PC do B será no próximo dia 30.

A reportagem do ContilNet também entrou em contato com o presidente estadual do PT, Manoel Lima, para obter informações sobre a formação da chapa majoritária. O militante disse que as discussões ainda não foram encerradas.

“Continuamos as discussões para formação da nossa chapa proporcional e majoritária. Já avançamos muito, mas não concluímos nada”, explicou.