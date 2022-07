Publicação detalha plantas nativas da Amazônia e incentiva o uso econômico sustentável da biodiversidade

Essas são algumas das 160 espécies descritas no livro “Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial – Plantas para o Futuro – Região Norte”, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente.

São quase 1,5 mil páginas que trazem uma mostra detalhada da biodiversidade amazônica. A ideia da publicação é trazer à tona informações sobre plantas nascidas no bioma com capacidade de uso econômico e sustentável nas cadeias de alimentos, fibras, óleos e até medicamentos.

“O livro oferece às pessoas a possibilidade de ir um pouco além daquilo que a gente conhece no nosso dia a dia. Testar, soltar a criatividade em diferentes pratos. É muito importante também para a diversificação do portifólio dos produtos agrícolas. Temos diferentes comunidades produzindo diferentes produtos e isso pode dar subsídio à criação de políticas públicas para produção, para o manejo integrado, para uso sustentável dessas espécies”, explicou a engenheira agrônoma Julceia Camillo, editora técnica do livro.