O tradicional São João da Thay, da influenciadora Thaynara OG, retornou após 2 anos. Uma longa lista de famosos compareceu à festa em São Luís (MA), que contou com shows de cantores como Juliette, Glória Groove e Zé Felipe.

Entre os famosos, os influenciadores acreanos e a ex-BBB Gleici Damasceno brilharam no evento. A coluna Douglas Richer quer saber sua opinião. Quem se vestiu melhor?

Enquete: qual influencer do Acre teve o melhor look no São João da Thay? Vote!