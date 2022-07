Quarenta dias após ser baleada na cabeça, menina Alice recebe alta de hospital no Rio

“Ela vai ter que passar por todo um processo de fisioterapia, ela vai estar retornando ao laboratório do hospital para fazer o acompanhamento com a equipe da neuro, mas é todo um processo de recuperação. Era um caso extremamente grave, muito grave mesmo, mas, diante de tudo isso, com ajuda de todos, a gente vê hoje Alice saindo andando aqui do hospital”, conta o diretor-geral do Hospital Municipal Miguel Couto, Cristiano Chame.