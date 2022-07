Queimadas urbanas: secretário de Meio Ambiente faz alerta à população de Sena Madureira

O secretário municipal de meio ambiente de Sena Madureira, Juza Bispo, emitiu nesta quarta-feira (13), mais um alerta à população sobre as queimadas urbanas. Ele disse que tal prática está proibida e quem for flagrado será acionado judicialmente.

“Pedimos aos moradores de Sena Madureira que possam nos ajudar, pois estamos vivendo um período crítico. A nossa equipe está bastante atenta a questão das queimadas e, em caso de constatação, vamos ter que punir”, disse ele.

A própria Secretaria de Meio Ambiente realiza o trabalho de fiscalização nos bairros do município. Há um trabalho conjunto também com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ministério Público.

“O período é extremamente crítico. Muitas pessoas em Sena Madureira estão com covid-19, outras com gripe. Com isso, a fumaça acaba prejudicando mais ainda e agravando a saúde dos moradores, por isso, o combate será intenso”, finalizou.

A comunidade também pode fazer denúncias através do 190, da Polícia Militar, ou 193, do Corpo de Bombeiros.