Quem chega às quartas da Copa do Brasil recebe pix de R$ 3,9 milhões

O show do Fluminense foi um choque de realidade para o Cruzeiro. O Tricolor, junto com o Athletico, já avançaram para as quartas da Copa do Brasil, que, nesta quarta-feira (13/7), programa mais quatro grandes jogos, todos decisivos.

Além da vaga na próxima fase do torneio, os times classificados terão direito a uma polpuda premiação em dinheiro. A CBF definiu que cada clube que for às quartas receberá um Pix de R$ 3,9 milhões.

E os quatro jogos desta noite são todos de tirar o fôlego: Flamengo x Atlético-MG, Ceará x Fortaleza, Santos x Corinthians e Goiás x Atlético-GO. Na quinta-feira (14/7), os dois jogos restantes: Palmeiras x São Paulo e Botafogo x América-MG.