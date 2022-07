R$ 525 a mais? Novos valores da aposentadoria para 2023!

No dia 12 de julho, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com o valor do salário mínimo 2023, bem como o piso das aposentadorias em R$ 1.294. Entretanto, ao considerar o aumento da inflação, a quantia segue defasada, e pode chegar a R$ 1.302.

A alteração na projeção tem relação com a estimativa da inflação, que o Ministério da Economia divulgou recentemente. Nela, foi recalculado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2022. O mesmo aumentou para 7,41%. Até então, na estimativa inicial do governo enviada ao Congresso, o percentual era de 6,7%.

Valor das aposentadorias do INSS em 2023

Diante da inflação mais alta, o salário mínimo 2023 pode ser de R$ 1.302. A correção impacta não apenas na vida dos trabalhadores, mas também de quem recebe o benefício do INSS. Abaixo, veja as novas previsões da aposentadoria para 2023. Note que na última faixa de salário, o benefício pode ter um aumento de R$ 525. Valor do benefício em 2022 (em R$) Para quanto pode ir em 2023 (em R$) 1.212 1.302 1.300 1.396 1.400 1.504 1.500 1.611 1.600 1.719 1.700 1.826 1.800 1.933 1.900 2.041 2.000 2.148 2.100 2.256 2.200 2.363 2.300 2.470 2.400 2.578 2.500 2.685 2.600 2.793 2.700 2.900 2.800 3.007 2.900 3.115 3.000 3.222 3.100 3.330 3.200 3.437 3.300 3.545 3.400 3.652 3.500 3.759 3.600 3.867 3.700 3.974 3.800 4.082 3.900 4.189 4.000 4.296 4.100 4.404 4.200 4.511 4.300 4.619 4.400 4.726 4.500 4.833 4.600 4.941 4.700 5.048 4.800 5.156 4.900 5.263 5.000 5.371 5.100 5.478 5.200 5.585 5.300 5.693 5.400 5.800 5.500 5.908 5.600 6.015 5.700 6.122 5.800 6.230 5.900 6.337 6.000 6.445 6.100 6.552 6.200 6.659 6.300 6.767 6.400 6.874 6.500 6.982 6.600 7.089 6.700 7.196 6.800 7.304 6.900 7.411 7.000 7.519 7.087,22 7.612,38

Mesmo com as novas estimativas do governo, o valor do salário mínimo 2023 será divulgado apenas no início de janeiro de 2023. Somente nesse período o IBGE deve divulgar o acumulado da inflação do ano de 2022.