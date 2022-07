Real Madrid é mais um clube a fechar as portas para CR7

Ainda com o desejo de deixar o Manchester United para disputar a Champions League na temporada 2022/23, Cristiano Ronaldo segue com dificuldades de encontrar um novo lar.

Após ter as portas fechadas por Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, foi a vez do Real Madrid recusar o possível retorno do camisa 7, segundo o Mundo Deportivo.

Segundo o jornal, o empresário do jogador, Jorge Mendes, teria tentado convencer o time espanhol a repatriar o português, porém não obteve sucesso. Vale lembrar que Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid com a relação conturbada com o presidente Florentino Pérez.

O astro português, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, foi recusado pelo Bayern através de Oliver Kahn, que afirmou à revista Kicker que, “por mais que eu aprecie Cristiano Ronaldo como um dos maiores, uma transferência não se encaixaria em nossa filosofia”.

Já o jornal francês Le Parisien afirmou que o PSG também recusou o jogador por entender que não tem condições de encaixar o craque no elenco, já que o clube conta com estrelas como Neymar, Messi e Mbappé.

Com o Chelsea não foi diferente. O jornal britânico Daily Mail informou que Thomas Tuchel, técnico da equipe londrina, vetou a contratação de Cristiano, uma vez que o clube já investiu 47,5 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões) por Raheem Sterling, ex-Manchester City, para reforçar o ataque.

O empresário do jogador afirmou que Cristiano estaria disposto a cortar seu salário em 30% para se transferir para algum clube. O Atlético de Madrid é o cotado da vez para contratar o jogador, apesar de ainda não ter capacidade financeira para arcar com os custos.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Manchester United até junho de 2023 com opção de renovação por mais um ano. O clube inglês ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador.