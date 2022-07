Rebeca Abravanel, após três anos casada com Pato, anuncia que está solteira e jogador se pronuncia: “Erramos”

Rebeca Abravanel que está casada a três anos com Alexandre Pato, virou assunto nas redes sociais ao gravar uma participação especial no “Roda a Roda Jequiti” do SBT. E no início da atração ela apareceu cantando a música Alô Porteiro”, de Marília Mendonça.

“Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar, a partir de agora eu tô solteira, já me cansei da brincadeira, chame o táxi que ele vai pagar”, assim, iniciou ela.

Sendo assim, a atitude da apresentadora fez com que os internautas cogitassem que o casamento deles estaria passando por uma crise. Vale lembrar que a famosa ficou longe do trabalho por conta de seu casamento com o jogador.

Rebeca Abravanel aproveitou a oportunidade durante o quadro para celebrar os dois prêmios que recebeu como revelação, em 2018. Isso quando ela estava no auge de sua carreira.

“Estou aqui novamente com vocês. E eu queria começar esse programa agradecendo porque eu vim ao Brasil esse mês para receber um prêmio muito importante, que para mim foi muito especial”, iniciou a esposa de Pato.

“E eu queria primeiro dedicar esse prêmio. Começar esse programa dedicando esse prêmio a vocês, telespectadores. Que me acompanharam por todo esse tempo, por todos esses anos que eu apresentei o ‘Roda a Roda’ quando eu estava aqui”, dessa forma, completou Rebeca.

Mas, para acabar os burburinhos sobre o casamento dos dois, no final do mês passado (29), Alexandre Pato postou uma linda homenagem ao completarem três anos de casados.

Sendo assim, no Instagram, Pato compartilhou uma foto e um vídeo do dia do seu casamento com a apresentadora. Dessa forma, na legenda do post, ele se declarou para Rebeca e mostrou que seu relacionamento é de muito amor e carinho entre eles.

“3 anos!! 3 anos de muitas coisas, amadurecimento , crescimento e muito amor. Simplicidade, humildade e muito amor. Ciclos de aprendizados que nos tornaram dois casais apaixonados com os mínimos detalhes. O casamento é incrível, unir quer uma entrega em todos os sentidos de ambas as partes. Ser humildes para saber quando erramos ou quando reconhecer que o outro fez uma coisa linda. Isso tenho aprendido com você meu amor”, dessa forma, iniciou Pato.

“De apenas uma foto na Suécia, de um encontro inesperado em um restaurante, uma mensagem perguntando se tinha açúcar, umconvite para sair tomar café, que no final das contas o café, se tornou boas risadas e depois o resto fica com a foto que eu postei”, assim, completou.