Relembrando os velhos tempos: Romário faz golaço em jogo amador

Aos 56 anos, Romário mostrou que ainda tem talento de sobra. O campeão da Copa do Mundo de 94 fez um golaço em jogo amador no bairro Penha Circular, Zona Norte do Rio de Janeiro. Com a número 11, o Baixinho chapelou o defensor com apenas um toque e, sem deixar a bola cair, bateu de primeira, no canto direito do goleiro.

Após o gol, os companheiros de Romário o levantaram para comemorar o feito do craque. O ex-jogador postou o vídeo no Instagram e brincou. “Claro que eu fiz um golzinho. Foi mais ou menos”. Veja a publicação: < Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romário (@romariofaria) Atualmente, Romário é senador pelo Rio de Janeiro. O político é filiado ao Partido Liberal (PL).