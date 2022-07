Renovação de CNH através da internet; motoristas não precisam mais comparecer aos postos, entenda

Conseguir passar nos exames para a Carteira Nacional de Habilitação é um passo muito importante para os motoristas. Contudo, a partir desse momento, iniciam as obrigações legais como condutor.

Uma delas é estar sempre atento às datas de renovação do documento. Isso ocorre porque conduzir um veículo com a CNH fora da validade pode trazer muitos problemas para a pessoa, incluindo multas e perda de pontos na carteira. Sendo assim, aprenda a como solicitar a renovação da carteira sem sair de casa e evite penalidades.

Renovar CNH pela internet?

Muitas pessoas não sabem que é possível efetuar a renovação da CNH sem precisar sair de casa. Atualmente o Departamento de Trânsito da região já está permitindo que os condutores façam a solicitação através do Posto Digital.

Diferente de antes, os motoristas não possuem mais a necessidade de agendar horário para comparecer aos postos responsáveis pelos serviços do Detran. Agora, é necessário apenas ir ao órgão para fornecer as impressões digitais e também a foto. Após esses passos, o processo já está realizado.

Além disso, outro detalhe que mudou foi a ordem do atendimento. A partir de agora, as pessoas devem ser atendidas através da ordem de chegada. Assim, de acordo com a empresa, o condutor deve escolher em qual unidade do Detran irá comparecer para efetuar os passos necessários.

Desta forma, através do site do Posto Digital também é possível ser informado do endereço da clínica médica selecionada para o exame de aptidão mental e física. Ainda, lá também estará disponível a possibilidade de escolha do local de retirada do novo documento.