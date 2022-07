Candidata Sarah Aiache é eleita Rainha Popularidade ExpoAcre; enquete ultrapassou 15 mil votos

Sarah Aiache conseguiu angariar mais fãs que votassem por ela na enquete para saber qual candidata merece ganhar o título de Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022.

A bela acreana Sarah Aiache teve 43% dos votos é a nossa Rainha Popularidade da ExpoAcre, de acordo com enquete ContilNet. Em segundo lugar, ficou a candidata Lohana Martins, com 41,27% e em terceiro, a candidata Renata Lobo com 3,61%.

Natural do município de Brasileia, Sarah Aiache tem 26 anos, cursa o último ano de medicina em Rio Branco. A interna de medicina, já ganhou os título de Garota Country e Rainha das Comitivas em Epitaciolândia.

A enquete teve 15.516 votos e começou na terça-feira (19), sendo finalizada por volta da meia noite desta sexta (22), conforme combinado e anunciado anteriormente.

VEJA O RESULTADO:

Esta votação foi encerrada (since 14 horas). Sarah Aiache 43.30% Lohana Martins 41.27% Renata Lobo 3.61% Vitória Rodrigues 3.46% Vanessa Coelho 2.44% Jennifer Oliveira 1.71% Laura Medeiros 1.50% Ana Clara Fonseca 1.37% Danny Santana 1.04% Jairiane Nirrady 0.30%

Boa sorte às candidatas que irão concorrer ao título Rainha do Rodeio da ExpoAcre na noite desta sábado e parabéns a nossa Rainha Popularidade ExpoAcre, Sarah Aiache!

Veja a candidata eleita pela preferência popular: