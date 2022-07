Rio Acre: 2022 pode ficar marcado como um dos anos mais secos da história, prevê Defesa Civil

Medindo apenas 1,88 metro em Rio Branco, nesta terça-feira (19), o Rio Acre vira um dos focos principais de preocupanção das autoridades.

Nesta manhã, a governadora do Estado em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro, e o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, navegaram o manancial para verificar de perto a situação.

A governadora constatou a necessidade de se intensificar campanhas de conscientização, tendo em vista da grande quantidade de entulho depositada às margens do ri.

“Temos que trabalhar para esclarecer a população, principalmente as crianças, para que cresçam e tenham consciência dos malefícios causados”, declarou.

A Defesa Civil prevê que 2022 pode ficar marcado como um dos anos mais secos da história. Um possível colapso no abastecimento de água pode afetar mais de meio milhão de pessoas. Na zona rural, a escassez dificulta a produção agrícola, além de comprometer a navegabilidade.

“Vamos nos reunir com outros órgãos para debater projetos de recuperação das matas ciliares, conscientizar as pessoas por meio da educação ambiental e agir, de acordo com a lei, contra quem pratica ilícitos ambientais”, afirmou.